Никита Мазепин объяснил, почему считает трассу в Зандворте «сумасшедшей»

Российский автогонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своём отношении к трассе в Зандворте.
«Преимущества, очевидно, заключаются в вождении и получении опыта. Временами это может быть очень однообразно и неприятно, но когда вы едете на такие трассы, как Спа, Зандворт и Монца, а они все разные, вы можете получить массу опыта. Я никогда не ездил на автомобиле Формулы-1 по этим трассам, так что у меня есть неплохой шанс совершенствоваться как гонщику. Мне нравится ездить по этой сумасшедшей трассе в Зандворте, потому что она не похожа ни на одну другую. Это особенное место, круче него практически ничего не существует, и я с нетерпением жду шанса попасть туда, потому что организаторы изменили дорогу. Домашняя гонка — это нечто особенное. Не у каждого гонщика Формулы-1 есть домашняя гонка, так что, будучи тем, у кого она есть, я чувствую себя очень счастливым. Когда вы участвуете в гонках перед людьми, которые вас поддерживают, это даёт вам гораздо больше мотивации для прохождения сложных сессий», — цитирует Мазепина сайт «Хааса».
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