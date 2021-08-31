Экс-пилот «Феррари» примет участие в гонке Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата»
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19 сентября состоится финал 7-го этапа турнира Forza Motorsport по кибергонкам. Этап пройдет под эгидой «Чемпионата» и при участии экс-гонщика Формулы-1 Мика Сало – финского автогонщика, заменявшего Михаэля Шумахера в команде «Феррари» в сезоне 1999 года.
Гонка пройдет на официальном автомобиле этапа – BMW Z4 GTE и на знаменитой бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». Отборочные заезды седьмого этапа пройдут с 13 по 16 сентября, а финал этапа состоится 19 сентября в 18:00.
Поучаствовать в турнире может любой желающий старше 12 лет, на геймпаде или руле, на ПК или консоли XBOX. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Регистрация доступна по ссылке.
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