Экс-пилот «Феррари» примет участие в гонке Forza Motorsport под эгидой «Чемпионата»

19 сентября состоится финал 7-го этапа турнира Forza Motorsport по кибергонкам. Этап пройдет под эгидой «Чемпионата» и при участии экс-гонщика Формулы-1 Мика Сало – финского автогонщика, заменявшего Михаэля Шумахера в команде «Феррари» в сезоне 1999 года.

Гонка пройдет на официальном автомобиле этапа – BMW Z4 GTE и на знаменитой бельгийской трассе «Спа-Франкоршам». Отборочные заезды седьмого этапа пройдут с 13 по 16 сентября, а финал этапа состоится 19 сентября в 18:00.

Поучаствовать в турнире может любой желающий старше 12 лет, на геймпаде или руле, на ПК или консоли XBOX. Участие бесплатное. Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей. Регистрация доступна по ссылке.