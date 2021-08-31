Источник: Джовинацци потеряет место в «Альфа Ромео», его заменит де Врис

Пилоты Александер Албон и Ник де Врис получат места в Формуле-1 благодаря переходу Джорджа Рассела в «Мерседес». Итальянский гонщик Антонио Джовинацци потеряет место в команде «Альфа Ромео», его заменит де Врис. Об этом сообщает RaceFans.

Ожидается, что переход Джорджа Рассела в «Мерседес» в следующем году будет подтверждён в ближайшем будущем. В результате перехода бывший гонщик команды «Ред Булл» Александр Албон и чемпион Формулы-E Ник де Врис присоединятся к пелотону в следующем году. Ранее Де Врису было предложено занять свободное место Рассела в «Уильямс».

Александер Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году за команду Торо Россо. В середине сезона обменялся местами с Пьером Гасли, перейдя в старшую команду «Ред Булл». 2020 год провёл также в «Ред Булл», дважды финишировал на подиуме, но в общей сложности не смог показать результаты на уровне напарника и по окончании сезона был переведен на позицию резервного пилота, уступив место Серхио Пересу.