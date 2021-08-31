Хэмилтон отметил Расселла на фото со своим бульдогом, но потом удалил пост

Британский автогонщик Льюис Хэмилтон выложил в своём «инстаграме» фото, на котором он сидит на диване рядом со своим бульдогом. При этом спортсмен поставил на собаке отметку с аккаунтом Джорджа Расселла, но в дальнейшем удалил пост.
Напомним, Хэмилтон выложил данное фото на фоне слухов о переходе Расселла в команду «Мерседеса». Ранее в СМИ появилась информация, что у Хэмилтона и Расселла возник конфликт, однако сам Джордж опроверг это.
Льюис Хэмилтон — мировой рекордсмен по количеству побед в Формуле-1, семикратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион гонки. После Гран-при Турции 2020 года Льюис Хэмилтон сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионских титулов.
Джордж Расселл — чемпион GP3 и Формулы-2 в составе команды «ART».
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