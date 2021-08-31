Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Ромео» может перейти на моторы «Мерседеса»

«Альфа Ромео» может перейти на моторы «Мерседеса»
Комментарии

До сих пор неизвестно, какие двигатели руководство команды «Альфа Ромео» будет устанавливать на свои автомобили в следующем году. Об этом сообщает немецкая газета Sport1.de.

Совладелец команды Финн Раусинг хочет договориться с шведским бизнесменом Олой Каллениусом о поставке двигателей «Мерседеса» со следующего сезона. Соглашение о сотрудничестве пока не подписано. Если стороны придут к соглашению, немецкими моторами будет пользоваться половина пелотона – такие же двигатели уже установлены на автомобили «Мерседеса», «Астон Мартин», «Макларена» и «Уильямса».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в следующем сезоне цвета швейцарской команды будет защищать Валттери Боттас, который в скором времени покинет «Мерседес».

Новость по теме
Источник: Джовинацци потеряет место в «Альфа Ромео», его заменит де Врис
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021