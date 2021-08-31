«Альфа Ромео» может перейти на моторы «Мерседеса»
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До сих пор неизвестно, какие двигатели руководство команды «Альфа Ромео» будет устанавливать на свои автомобили в следующем году. Об этом сообщает немецкая газета Sport1.de.
Совладелец команды Финн Раусинг хочет договориться с шведским бизнесменом Олой Каллениусом о поставке двигателей «Мерседеса» со следующего сезона. Соглашение о сотрудничестве пока не подписано. Если стороны придут к соглашению, немецкими моторами будет пользоваться половина пелотона – такие же двигатели уже установлены на автомобили «Мерседеса», «Астон Мартин», «Макларена» и «Уильямса».
Ранее в СМИ появлялась информация, что в следующем сезоне цвета швейцарской команды будет защищать Валттери Боттас, который в скором времени покинет «Мерседес».
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