«Альфа Ромео» может перейти на моторы «Мерседеса»

До сих пор неизвестно, какие двигатели руководство команды «Альфа Ромео» будет устанавливать на свои автомобили в следующем году. Об этом сообщает немецкая газета Sport1.de.

Совладелец команды Финн Раусинг хочет договориться с шведским бизнесменом Олой Каллениусом о поставке двигателей «Мерседеса» со следующего сезона. Соглашение о сотрудничестве пока не подписано. Если стороны придут к соглашению, немецкими моторами будет пользоваться половина пелотона – такие же двигатели уже установлены на автомобили «Мерседеса», «Астон Мартин», «Макларена» и «Уильямса».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в следующем сезоне цвета швейцарской команды будет защищать Валттери Боттас, который в скором времени покинет «Мерседес».