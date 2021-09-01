Джо Сейвуд: Мазепин начал переигрывать Шумахера
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Известный обозреватель Джо Сейвуд поделился мнением по поводу конкуренции российского автогонщика Никиты Мазепина и немецкого потомственного спортсмена Мика Шумахера.
«В последние недели появлялись предположения, что Мик Шумахер может перейти в «Альфа Ромео» в 2022 году. Это не так. Шумахер хорошо выступает в «Хаасе» – лучше, чем многие предполагали, однако в последнее время Никита Мазепин начал его переигрывать. Российский пилот как будто обрёл уверенность в себе. Во многом благодаря смене шасси. У Шумахера долгосрочный контракт с «Феррари», сейчас его продлевают. Рискну предположить, что это произойдёт на следующей неделе в Италии, где «Феррари» обычно делает объявления», – написал Сейвуд в своём блоге.
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