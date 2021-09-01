Льюис Хэмилтон отреагировал на пост Наоми Осаки в «Инстаграме»
Поделиться
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на пост в «Инстаграме» от четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» Наоми Осаки, в котором та рассказала о мотивах своих поступков.
«Чемпионский менталитет», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» льюиса хэмилтона
«Недавно я задалась вопросом, почему чувствую то, что чувствую, и поняла, что одна из причин в том, что в мыслях я ощущаю, что никогда не была достаточно хороша. Никогда не говорила себе, что сделала хорошую работу, зато постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. Знаю, что раньше некоторые называли меня скромной, но если вдуматься, то я невероятно самокритичная», — в частности, написала ранее Осака.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
10:01
-
09:06
-
00:10
- 31 августа 2021
-
23:30
-
22:27
-
20:44
-
20:22
-
19:21
-
18:11
-
17:57
-
17:47
-
17:18
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:16
-
13:20
-
12:00
-
11:12
-
10:01
-
09:00
- 30 августа 2021
-
23:45
-
22:37
-
21:46
-
21:20
-
20:24
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
18:02
-
16:00
-
15:53
-
14:40
-
13:10
-
12:32
Партнерский контент