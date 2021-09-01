Льюис Хэмилтон отреагировал на пост Наоми Осаки в «Инстаграме»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отреагировал на пост в «Инстаграме» от четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» Наоми Осаки, в котором та рассказала о мотивах своих поступков.

«Чемпионский менталитет», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» льюиса хэмилтона

«Недавно я задалась вопросом, почему чувствую то, что чувствую, и поняла, что одна из причин в том, что в мыслях я ощущаю, что никогда не была достаточно хороша. Никогда не говорила себе, что сделала хорошую работу, зато постоянно говорю себе, что я отстой или могла бы справиться лучше. Знаю, что раньше некоторые называли меня скромной, но если вдуматься, то я невероятно самокритичная», — в частности, написала ранее Осака.