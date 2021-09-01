Болельщиков разозлил отказ организаторов возвращать деньги за сорванный Гран-при Бельгии

Болельщики выразили резкое недовольство тем, что организаторы Гран-при Бельгии Формулы-1, который фактически оказался сорван из-за дождя, отказались возвращать им деньги за билеты. Организаторы мотивировали это тем, что формально гонка состоялась, хотя пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности.
«У меня полное ощущение, что меня ограбили», — приводит слова одного из болельщиков издание The Race.
«Церемония награждения, праздничная музыка — всё это воспринималось как пощёчина», — сказал другой болельщик.
«Я потратил здесь больше, чем обычно трачу за месяц. Не думаю, что когда-нибудь вновь так поступлю», — добавил третий болельщик, голландец.
Формальным победителем признали стартовавшего с поула Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Пилоты получили половинные очки за гонку.
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