Тузов: автомобили у соперников ломались, переворачивались, отрывались колёса…

Руководитель команды Nakusi Racing Team Алексей Тузов подвёл итоги Бахи Польши для своей команды.



«Мы приняли решение, что, в отличие от венгерской бахи, в Польшу поедем двумя экипажами: пилоты Павел Сильнов и Армен Пузян. Если в Венгрии было в нашем классе восемь пилотов и нам казалось, что это много, в этот раз было двенадцать, а очки дают только первым десяти в категории. В результате Павел Сильнов занял пятое место, а Армен — девятое, чему я очень рад, ведь какие только события не разворачивались в нашем классе! Автомобили у соперников ломались, переворачивались, отрывались колёса… Наши же ребята показывали стабильные результаты, улучшая своё время от круга к кругу.



На этой гонке очень важно, ездил ли ты раньше по этой трассе или нет. Когда проезжаешь по полигону второй, третий, четвёртый раз, ты уже морально настроен, знаешь, что тебя ожидает, понимаешь, как и где давить на газ. Польские гонщики выиграли и в классе Т1, и в классе Т4. Например, Кшиштоф Холовчик, безусловно, талантливый гонщик, но он имел определённое преимущество на родной земле, это было видно по его стилю пилотажа: он как будто знал, что будет за каждым поворотом, и почти не использовал тормоза, работал только газом», — приводит слова Тузова телеграм-канал Cross-Country Rally.