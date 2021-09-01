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Экологам в Зандворте угрожали убийством. Они хотели сорвать Гран-при Нидерландов

Экологам в Зандворте угрожали убийством. Они хотели сорвать Гран-при Нидерландов
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Голландский климатический активист Йохан Волленбрук, представляющий экологическую организацию Mobilization for the Environment (MOB), заявил, что ему угрожали убийством.

Ранее Йохан Волленбрук подал иск в суд, чтобы попытаться отменить Гран-при Нидерландов. По его мнению, этап Формулы-1 представляет собой угрозу для окружающей среды. Несмотря на это, голландский суд принял решение не отменять Гран-при Нидерландов.

«Я получал письма, где мне угрожали смертью. Мы уже передали эти письма в полицию. Ничего не имею против Формулы-1, но надо придерживаться правил. Природа умирает из-за высоких выбросов азота. Необходимо внести свой вклад в снижение выбросов», — приводит слова Волленбрука издание NLTimes.

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