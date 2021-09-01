В «Хаасе» рассказали, как ведут работу над болидом 2022 года

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал, как команда ведёт работу над машиной 2022 года.



«Мне повезло, что я работаю с группой очень талантливых людей, некоторые из них перешли в «Хаас» вместе со мной. Вместе с большинством инженеров я базируюсь в Италии, в то время, как Аяо Комацу со своей бригадой работает на британской базе в Бранбери.



Когда ограничены ресурсы, всегда приходится искать компромиссы. С переходом на потолок расходов это приходится делать всё чаще. Проектом шасси занимаются главный конструктор Андреа да Цордо и руководитель отдела разработки шасси Маттео Пираччини. В вопросе аэродинамики мы могли бы организовать две группы специалистов, которые бы одновременно занимались новым проектом и продолжали дорабатывать машину этого года. Но этот сезон можно считать исключением, потому что мы приняли решение полностью сосредоточиться на разработке нового шасси.



Переход на новый регламент даёт возможность реализовать оригинальные идеи, ведь вы не можете просто воспроизвести готовые решения, воплощённые в существующих машинах. Любому инженеру это интересно. При переходе на новый регламент стараешься создать что-то такое, что до этого не делал никто, и это увлекательная работа», — приводит слова Ресты пресс-служба «Хааса».