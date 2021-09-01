Финский пилот «Альфа Ромео», чемпион мира 2007 года Кими Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле-1 по окончании сезона-2021. Об этом спортсмен написал в своём «инстаграме».
«Вот и всё. Это будет мой последний сезон в Формуле-1. Я принял это решение ещё прошлой зимой. Это было непростое решение, но после этого сезона настанет время для чего-то нового. Несмотря на то, что сезон ещё продолжается, я бы хотел поблагодарить свою семью, все мои команды, всех, кто участвовал в моей гоночной карьере, и, особенно, всех вас, великих болельщиков, которые переживали за меня всё это время. История Формулы-1 для меня подошла к концу, но в жизни есть ещё много всего, что я хочу испытать и от чего получить удовольствие. Увидимся после всего этого! С уважением, Кими», — написал финский гонщик в своём «инстаграме».
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