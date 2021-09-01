Алонсо рассказал, от чего будет зависеть, останется ли он в Формуле-1 в 2023 году
Поделиться
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы остаться в Формуле-1 и в 2023 году.
«Главная цель на следующий сезон — улучшение наших результатов. Именно это будет мотивировать меня остаться в чемпионате в будущем. Мне нужно продолжать совершенствоваться самому. Я ещё не готов на все 100 процентов, а квалификация в Бельгии показала, что мне нужно прибавлять в некоторых областях.
Если я увижу прогресс команды, продолжу совершенствоваться и буду получать удовольствие от выступлений в 2022 году, то почему бы не остаться в Формуле-1? Если увижу, что не справляюсь или плохо выполняю свою работу, то буду первым, кто скажет, что пора заканчивать. Надеюсь, что этого не произойдёт», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
21:46
-
19:58
-
19:46
-
18:49
-
17:14
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
13:01
-
12:03
-
11:00
-
10:01
-
09:06
-
00:10
- 31 августа 2021
-
23:30
-
22:27
-
20:44
-
20:22
-
19:21
-
18:11
-
17:57
-
17:47
-
17:18
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:16
-
13:20
-
12:00
-
11:12
-
10:01
-
09:00
- 30 августа 2021
-
23:45
-
22:37
-
21:46
Партнерский контент