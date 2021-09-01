Алонсо рассказал, от чего будет зависеть, останется ли он в Формуле-1 в 2023 году

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что хотел бы остаться в Формуле-1 и в 2023 году.



«Главная цель на следующий сезон — улучшение наших результатов. Именно это будет мотивировать меня остаться в чемпионате в будущем. Мне нужно продолжать совершенствоваться самому. Я ещё не готов на все 100 процентов, а квалификация в Бельгии показала, что мне нужно прибавлять в некоторых областях.



Если я увижу прогресс команды, продолжу совершенствоваться и буду получать удовольствие от выступлений в 2022 году, то почему бы не остаться в Формуле-1? Если увижу, что не справляюсь или плохо выполняю свою работу, то буду первым, кто скажет, что пора заканчивать. Надеюсь, что этого не произойдёт», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.