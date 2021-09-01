В «Альфа Ромео» обратились к Райкконену на фоне его заявления о завершении карьеры

Команда «Альфа Ромео» выпустила заявление в связи с решением Кими Райкконена завершить карьеру.



«Команда «Альфа Ромео» хотела бы выразить свою благодарность Кими Райкконену в связи с тем, что он объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Спасибо за невероятные годы, проведённые в команде в Хинвиле, за трубовую этику, страсть к гонкам, желание добиться успеха, которое он проявил с самых первых тестов во Фьорано до сессий на прошлой неделе, и за то, что Кими оставался верным себе — это и привлекало тех, кто работал с ним и для него, и покорило сердца миллионов поклонников по всему миру.



Команда желает Кими всего наилучшего, зная, что он и его семья будут получать огромное удовольствие от его присутствия дома после клетчатого флага в Абу-Даби. А пока мы с нетерпением ждём успешного завершения сезона 2021 года, чтобы довести такую выдающуюся карьеру до того финала, которого она заслуживает», — гласит сообщение «Альфа Ромео» в «Инстаграме».