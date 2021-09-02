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Джовинацци — Райкконену: спасибо, маэстро

Джовинацци — Райкконену: спасибо, маэстро
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Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци отреагировал на решение Кими Райкконена завершить карьеру по окончании сезона-2021.

«Ты оставил след в Формуле-1, что удалось немногим. Я всегда буду благодарен за то, что мне выпала честь быть твоим товарищем по команде. Спасибо, маэстро», — написал в своём «твиттере» Антонио Джовинацци.

Напомним, ранее Кими Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Пока неизвестно, кто заменит финна в команде, но слухи связывают команду с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Неизвестно также, останется в команде Джовинацци или покинет коллектив по окончании сезона. Потенциальным кандидатом на замену итальянца называют чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.

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