Джовинацци — Райкконену: спасибо, маэстро

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци отреагировал на решение Кими Райкконена завершить карьеру по окончании сезона-2021.



«Ты оставил след в Формуле-1, что удалось немногим. Я всегда буду благодарен за то, что мне выпала честь быть твоим товарищем по команде. Спасибо, маэстро», — написал в своём «твиттере» Антонио Джовинацци.



Напомним, ранее Кими Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Пока неизвестно, кто заменит финна в команде, но слухи связывают команду с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Неизвестно также, останется в команде Джовинацци или покинет коллектив по окончании сезона. Потенциальным кандидатом на замену итальянца называют чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.