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Источник: Расселл перейдёт в «Мерседес», Хэмилтон недоволен происходящим

Источник: Расселл перейдёт в «Мерседес», Хэмилтон недоволен происходящим
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Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в сезоне-2022 года, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, близкий к ситуации, это решение команды не понравилось Льюису Хэмилтону.

«Тото решил пригласить Джорджа. Об этом сообщили Льюису и он недоволен. Он хотел, чтобы Валттери остался напарником, потому что он послушен и недостаточно быстр, чтобы беспокоить его, но это не то, что сейчас происходит. Нельзя сказать, что это решение имеет успех в восприятии Льюиса Хэмилтона», — цитирует неназванный источник Sportsmail.

На минувшем Гран-при Бельгии Джордж Расселл во второй раз в карьере (и в первый в составе «Уильямса») завоевал первый ряд стартового поля и поднялся на подиум.

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