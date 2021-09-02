Источник: Расселл перейдёт в «Мерседес», Хэмилтон недоволен происходящим

Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла в сезоне-2022 года, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, близкий к ситуации, это решение команды не понравилось Льюису Хэмилтону.



«Тото решил пригласить Джорджа. Об этом сообщили Льюису и он недоволен. Он хотел, чтобы Валттери остался напарником, потому что он послушен и недостаточно быстр, чтобы беспокоить его, но это не то, что сейчас происходит. Нельзя сказать, что это решение имеет успех в восприятии Льюиса Хэмилтона», — цитирует неназванный источник Sportsmail.



На минувшем Гран-при Бельгии Джордж Расселл во второй раз в карьере (и в первый в составе «Уильямса») завоевал первый ряд стартового поля и поднялся на подиум.