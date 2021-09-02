Култхард назвал три фактора, которые могут помешать Ферстаппену стать чемпионом Формулы-1

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард назвал три фактора, которые, по его мнению, могут привести к тому, что Макс Ферстаппен («Ред Булл») не станет чемпионом мира.

«Нет сомнений, что Макс Ферстаппен станет чемпионом, это лишь вопрос времени. Он выиграет титул. Он настолько хорош, что только гоночные боги, надёжность машины и невезение могут стать у него на пути к титулу», — рассказал Дэвид Култхард в подкасте «Ред Булл».

Также он прокомментировал соперничество Ферстаппена с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»).

«Для меня как для фаната гонок прекрасно, что я свидетель их борьбы. Их соперничество уже стало классикой, как Сенна — Прост или Мэнселл — Пике», — добавил Дэвид.