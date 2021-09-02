Названы два кандидата на замену Джовинацци в «Альфа Ромео»

Немецкое издание Auto Motor und Sport предположило, кто может заменить итальянца Антонио Джовинацци в команде «Альфа Ромео» в сезоне-2022. У Джовинацци пока нет контракта с командой на следующий сезон.

По информации издания, на место Джовинацци претендуют 18-летний француз Тео Пуршер и 26-летний голландец Ник де Врис. Пуршер в сезоне-2021 выступает в Формуле-2, после четырёх этапов (12 гонок) француз, на счету которого 65 очков, занимает шестое место в личном зачёте. Что касается де Вриса, то он в сезоне-2020/2021 стал чемпионом Формулы-Е, одержав две победы в 15 гонках.

Антонио Джовинацци выступает за «Альфа Ромео» с 2019 года. Его лучший результат — пятое место на Гран-при Бразилии в сезоне-2019.