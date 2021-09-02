Формула-1 отреагировала на завершение карьеры Кими Райкконена

В Формуле-1 прокомментировали новость о том, что чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», по окончании сезона-2021 уйдёт из спорта.
«Нам будет не хватать тебя, Кими. Спасибо за все невероятные памятные моменты!» — отмечается в сообщении официального аккаунта Формулы-1 в комментариях к соответствующему посту Райкконена в «Инстаграме».
Фото: «инстаграм» кими райкконена
Напомним, ранее Кими Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Пока неизвестно, кто заменит финна в команде, но слухи связывают команду с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Неизвестно также, останется в команде Джовинацци или покинет коллектив по окончании сезона. Потенциальным кандидатом на замену итальянца называют чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.
- 2 сентября 2021
-
13:12
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
00:57
-
00:02
- 1 сентября 2021
-
22:43
-
21:46
-
19:58
-
19:46
-
18:49
-
17:14
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
13:01
-
12:03
-
11:00
-
10:01
-
09:06
-
00:10
- 31 августа 2021
-
23:30
-
22:27
-
20:44
-
20:22
-
19:21
-
18:11
-
17:57
-
17:47
-
17:18
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:16