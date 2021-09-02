Формула-1 отреагировала на завершение карьеры Кими Райкконена

В Формуле-1 прокомментировали новость о том, что чемпион мира 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», по окончании сезона-2021 уйдёт из спорта.

«Нам будет не хватать тебя, Кими. Спасибо за все невероятные памятные моменты!» — отмечается в сообщении официального аккаунта Формулы-1 в комментариях к соответствующему посту Райкконена в «Инстаграме».

Фото: «инстаграм» кими райкконена

Напомним, ранее Кими Райкконен объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Пока неизвестно, кто заменит финна в команде, но слухи связывают команду с гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. Неизвестно также, останется в команде Джовинацци или покинет коллектив по окончании сезона. Потенциальным кандидатом на замену итальянца называют чемпиона Формулы-Е Ника де Вриса.