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«Условия были слишком опасны». Мазепин согласен с решением Формулы-1 по ГП Бельгии

«Условия были слишком опасны». Мазепин согласен с решением Формулы-1 по ГП Бельгии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин считает, что руководство чемпионата и гоночная дирекция ФИА принимала верные решения на Гран-при Бельгии.

Напомним, гонка долгое время откладывалась из-за дождя, а после трёх с половиной часов паузы было принято решение проехать три круга в режиме машины безопасности и начислить пилотам половину от положенных очков.

«Думаю, что ничего другого сделать было невозможно, потому что если бы Формула-1 приняла решение отменить гонку раньше и, в теории, через 30-40 минут появился какой-то просвет, то они бы подверглись очень большой критике.

Поэтому объективно чемпионат пытался провести гонку до захода солнца, поэтому и гонщики, и команды, и Формула-1 уехали домой на несколько часов позже, чем планировали. Все старались провести гонку, но, к сожалению, условия были слишком опасны для того, чтобы начинать заезд в обычном режиме», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.

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