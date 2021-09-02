«Разницы пока не чувствую». Мазепин рассказал о впечатлениях от нового шасси

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал об ощущениях от нового шасси, которое он получил перед Гран-при Бельгии.



«Разница в машинах была в том, что вес шасси намного превышал тот вес, который я получил в Бельгии. Исходя из этого: чем легче машина, тем быстрее она на одном круге. Я был очень доволен машиной в пятницу, проехав две сухие тренировки. Насколько вы знаете, третья тренировка и квалификация были при дожде, и в этой ситуации намного больше решает во-первых уверенность в машине и настройки, которыми я не был доволен, потому что наша философия по настройке машины внутри команды сильно отличается при сухих условиях, и я предполагаю, что те изменения, которые мы внесли на влажные условия, были недостаточными, и мы постараемся это исправить в будущем.



Всего два часа и чуть больше двадцати кругов были, чтобы попробовать машину, потому что условия постоянно менялись. Все шасси, как известно, абсолютно одинаковые, они омологированы, так что единственная разница была в весе. Некоторые шасси получается сделать легче, чем другие, и сейчас у нас есть два шасси, которые отличаются в несколько сотен грамм и есть одно, которое на много килограмм тяжелее. Гонщик не чувствует вес, это видно только на времени круга, но разницы в балансе я пока особо не чувствую», — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.