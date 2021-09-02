Льюис Хэмилтон нарядился во всё оранжевое на Гран-при Нидерландов. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») использовал одежду в оранжевых тонах, прогуливаясь по паддоку Гран-при Нидерландов сегодня, 2 сентября. Соответствующее изображение появилось в «Твиттере». Оранжевый цвет популярен в Нидерландах, его массово используют поклонники Макса Ферстаппена («Ред Булл»), главного конкурента Хэмилтона в чемпионате.

Посмотреть фото Хэмилтона в оранжевом наряде можно в «твиттере» пользователя Мартина ван дер Гера.

Гран-при Нидерландов пройдёт с 3 по 5 сентября.

По итогам 12 этапов сезона-2021 отрыв Хэмилтона от Ферстаппена составляет три очка. Британский пилот выиграл четыре гонки и ещё пять раз поднимался на подиум. На счету представителя Нидерландов шесть побед и ещё три подиума.