Боттас хочет получить многолетний контракт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы получить многолетний контракт со следующего сезона Формулы-1.



«Не хочу говорить лишнего, но ситуация развивается в правильном направлении, я доволен. Было бы здорово подписать многолетний контракт. У меня никогда не было в Формуле-1 многолетних соглашений. Я мог бы полностью посвятить себя работе с командой, зная, что наше сотрудничество рассчитано далеко не на один год.



Это сложно, интересно и весело в хорошей рабочей атмосфере. Для меня это главное. У меня впереди несколько лет карьеры и я хотел бы провести их в Формуле-1», — приводит слова Боттаса Motorsport.



Ожидается, что финн заменит своего соотечественника Кими Райкконена в составе «Альфа Ромео».