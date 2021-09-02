Боттас хочет получить многолетний контракт
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы получить многолетний контракт со следующего сезона Формулы-1.
«Не хочу говорить лишнего, но ситуация развивается в правильном направлении, я доволен. Было бы здорово подписать многолетний контракт. У меня никогда не было в Формуле-1 многолетних соглашений. Я мог бы полностью посвятить себя работе с командой, зная, что наше сотрудничество рассчитано далеко не на один год.
Это сложно, интересно и весело в хорошей рабочей атмосфере. Для меня это главное. У меня впереди несколько лет карьеры и я хотел бы провести их в Формуле-1», — приводит слова Боттаса Motorsport.
Ожидается, что финн заменит своего соотечественника Кими Райкконена в составе «Альфа Ромео».
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