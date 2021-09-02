Расселл: уже знаю, где буду выступать в следующем году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что уже знает, в какой команде будет выступать в 2022 году.



«Я знаю, где буду выступать в следующем году. Я не буду сидеть здесь и врать. Правда в том, что я не могу ничего объявить в данный момент. Но да, я знаком с ситуацией и точно знаю, где буду в следующем сезоне. Мне сообщили об этом перед этапом в Бельгии.



Я с большим уважением отношусь к Льюису и его достижениям. Когда я был юниором «Мерседеса», я видел, как он выкладывается, работая с инженерами. Он не из тех, кто рассчитывает только на свой природный талант, он всегда пытается добиться чуть большего. Думаю, любой гонщик хочет бороться с сильнейшими, учиться у лучших. Для меня это стало бы отличной возможностью», — приводит слова Расселла The Race.