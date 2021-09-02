«То, что я из России, осложняет ситуацию». Смоляр может пропустить финал сезона Ф-3 в США
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Российский гонщик команды Формулы-3 «АРТ» Александр Смоляр не уверен, что сможет выступить на этапе Формулы-3 в США.
«Я не уверен насчёт финальной части сезона, потому что попасть в Америку довольно тяжело, по крайней мере, мне. Не знаю, смогу ли я выступить, но стараюсь пока об этом не думать. Я по-прежнему сражаюсь за высокие позиции в чемпионате, так что, конечно, дело не в финансах. Речь о коронавирусных ограничениях. Я не говорю, что не поеду в Остин, но я пока не уверен на сто процентов. Думаю, мы найдём выход.
Как бы мне ни хотелось попасть в США, я всё же рассчитываю, что последний этап формулы-3 пройдёт в другом месте. Тот факт, что я из России, конечно, осложняет ситуацию», — приводит слова Смоляра Formulascout.
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