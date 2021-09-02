Хэмилтон высказался о Расселле и возможных проблемах в работе с ним

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о потенциальной будущей работе с Джорджем Расселлом в качестве напарника по команде.
«Мы многому научились в вопросе подхода к работе (со времён противостояния с Нико Росбергом. — Прим. «Чемпионата»). Это не проблема. С кем-то новым потребуется время на адаптацию, но Джордж уже выступал в этой команде.
Думаю, мои отношения с Расселлом будут хорошими. Я так считаю. Он невероятно талантлив, это очевидно. Его квалификационный круг в Бельгии стал единственным ярким моментом за весь уик-энд. Это было великолепно. Он скромный и исповедует правильный подход к работе. Он британец, это поможет нам в плане коммуникации.
Сейчас я всецело поддерживаю Валттери, моего нынешнего напарника. Нам нужно выполнить свою работу и выиграть чемпионат. Но за Расселлом будущее, он один из тех, кто будет определять Формулу-1 через несколько лет. Он уже показал невероятные умения на трассе. Уверен, он продолжит прогрессировать. Где лучше показывать это, если не в такой прекрасной команде, как наша, или любой другой, в которую он отправится», — приводит слова Хэмилтона The Race.
- 2 сентября 2021
-
21:07
-
19:47
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:30
-
15:16
-
15:15
-
14:45
-
14:00
-
13:12
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
00:57
-
00:02
- 1 сентября 2021
-
22:43
-
21:46
-
19:58
-
19:46
-
18:49
-
17:14
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
13:01
-
12:03
-
11:00
-
10:01
-
09:06
-
00:10
- 31 августа 2021
-
23:30
-
22:27
-
20:44