Хэмилтон высказался о Расселле и возможных проблемах в работе с ним

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о потенциальной будущей работе с Джорджем Расселлом в качестве напарника по команде.



«Мы многому научились в вопросе подхода к работе (со времён противостояния с Нико Росбергом. — Прим. «Чемпионата»). Это не проблема. С кем-то новым потребуется время на адаптацию, но Джордж уже выступал в этой команде.

Думаю, мои отношения с Расселлом будут хорошими. Я так считаю. Он невероятно талантлив, это очевидно. Его квалификационный круг в Бельгии стал единственным ярким моментом за весь уик-энд. Это было великолепно. Он скромный и исповедует правильный подход к работе. Он британец, это поможет нам в плане коммуникации.



Сейчас я всецело поддерживаю Валттери, моего нынешнего напарника. Нам нужно выполнить свою работу и выиграть чемпионат. Но за Расселлом будущее, он один из тех, кто будет определять Формулу-1 через несколько лет. Он уже показал невероятные умения на трассе. Уверен, он продолжит прогрессировать. Где лучше показывать это, если не в такой прекрасной команде, как наша, или любой другой, в которую он отправится», — приводит слова Хэмилтона The Race.