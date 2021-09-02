Хэмилтон: моему бульдогу нравится, что люди считают его похожим на Расселла

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подтвердил, что он случайно отметил аккаунт Джорджа Расселла на фото со своим бульдогом. Британец вскоре удалил пост.



«Нет, это не утечка фото или что-то подобное. Роско был доволен, ему нравится, что люди считают его похожим на Джорджа. Это помогло росту его подписчиков в социальных сетях», — приводит слова Хэмилтона «твиттер» издания Autosport.



Хэмилтон выложил данное фото на фоне слухов о переходе Расселла в команду «Мерседеса», что вызвало много разговоров.



Льюис Хэмилтон — мировой рекордсмен по количеству побед в Формуле-1, семикратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион гонки. После Гран-при Турции 2020 года Льюис Хэмилтон сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионских титулов.

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