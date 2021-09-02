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Хэмилтон: моему бульдогу нравится, что люди считают его похожим на Расселла

Хэмилтон: моему бульдогу нравится, что люди считают его похожим на Расселла
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подтвердил, что он случайно отметил аккаунт Джорджа Расселла на фото со своим бульдогом. Британец вскоре удалил пост.

«Нет, это не утечка фото или что-то подобное. Роско был доволен, ему нравится, что люди считают его похожим на Джорджа. Это помогло росту его подписчиков в социальных сетях», — приводит слова Хэмилтона «твиттер» издания Autosport.

Хэмилтон выложил данное фото на фоне слухов о переходе Расселла в команду «Мерседеса», что вызвало много разговоров.

Льюис Хэмилтон — мировой рекордсмен по количеству побед в Формуле-1, семикратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион гонки. После Гран-при Турции 2020 года Льюис Хэмилтон сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионских титулов.

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