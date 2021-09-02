Ферстаппен не собирается просить фанатов не освистывать Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не собирается призывать болельщиков не освистывать Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Нидерландов.
«На футбольных матчах фанаты часто освистывают гостевую команду, но хозяева не призывают трибуны не делать этого. Это абсолютно нормально — болельщики увлечены и делают всё, чтобы поддержать свою команду. Так что я не думаю, что я должен запрещать им свистеть. Я не могу решать за других и сосредоточен на своей работе – пилотировании болида.
Уверен, что большая часть зрителей придёт на трибуны, чтобы посмотреть гонку и хорошо провести выходные. Конечно, многие придут посвистеть, но разве они меня послушают? Будет странно, если свист с трибун сделает меня сильнее. Что до Льюиса, то я сомневаюсь, что реакция зрителей окажет на него влияние», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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