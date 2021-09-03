Хэмилтон: никогда не смотрел «Гарри Поттера», думаю, я уже слишком стар для этого

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не смотрел ни одного фильма из франшизы «Гарри Поттер».



Во время традиционной пресс-конференции в четверг в очередной раз, по традиции последнего года, возможность задать вопрос пилотам досталась детям. Один из мальчиков, подключившихся к медиамероприятию, спросил у Антонио Джовинацци и Хэмилтона о любимом фильме. Джовинацци назвал фильмы о Гарри Поттере.



«Я никогда не видел эти фильмы. Многие люди говорят в последнее время, что я должен посмотреть их. Может быть и стоит, но я чувствую себя слишком старым для «Гарри Поттера». Может, если я посмотрю его с моими племянниками, тогда это будет нормально, да? Но если я буду смотреть их дома в одиночку...» — сказал Хэмилтон.



«Да, это будет странненько», — подытожил Джовинацци.