Ферстаппен прокомментировал возможный приход Расселла в «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о возможном переходе гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла в «Мерседес». Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже на Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября.

Напомним, Расселл уже провёл одну гонку за «Мерседес». На Гран-при Сахира 2020 года он заменил заболевшего Льюиса Хэмилтона и претендовал на победу, но занял девятое место.

«Расселл осложнил бы жизнь Льюису. Он сел в машину в Бахрейне и с первого же круга принялся осложнять жизнь Валттери (Боттасу. — Прим. «Чемпионата»).

Он очень хорошо выступил и в Спа. Конечно, они настроили машину под дождь, но в любом случае выступить так на «Уильямсе» — это впечатляет. Я действительно ожидаю, что он будет очень хорошо выступать, если получит место в «Мерседесе», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.