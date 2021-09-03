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Леклер выразил надежду на переход Расселла в «Мерседес»

Леклер выразил надежду на переход Расселла в «Мерседес»
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду, что гонщик «Уильямса» Джордж Расселл будет выступать за «Мерседес» с сезона-2022. Ранее сообщалось, что соответствующее объявление может быть сделано уже на Гран-при Италии, который пройдёт с 10 по 12 сентября.

«Если Джордж перейдёт в «Мерседес» в следующем году — а я надеюсь, что так и будет, потому что он заслужил этот шанс, — я уверен, что он будет очень, очень хорошо выступать и впечатлит не только одного человека.

Мы с Джорджем были напарниками. Это было давно, ещё в картинге. Он невероятно талантлив. Как только он садился в машину, он сразу же был быстр. Этот талант делает его особенным», — приводит слова Шарля Леклера издание Daily Express.

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