Формула-1. Гран-при Нидерландов. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 3 сентября, на автодроме «Зандворт» в одноимённом городе состоятся пятничные тренировки 13-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Первая сессия свободной практики стартует в 12:30 по московскому времени, вторая начнётся в 16:00.
После 12-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 20-ю позицию.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
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