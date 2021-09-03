Кими Райкконен объяснил решение уйти из Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», прокомментировал решение завершить карьеру. Ранее Райкконен объявил, что покинет чемпионат после сезона-2021.

Кими дал понять, что устал от напряжённого расписания.

«Я здесь уже очень долго выступаю. К счастью, могу сказать, что Формула-1 никогда не была моей жизнью. Она много требует, отнимает много времени. Но она никогда не была самой важной частью моей жизни.

Не хочу, чтобы у меня был какой-то график. В последние 18-19 лет он у меня всегда был. А я этого не хочу. Это одна из главных причин, почему мне захотелось заняться чем-то другим. Есть и другие занятия: семья, отвести детей в школу, в детский сад и так далее», — приводит его слова GrandPX.news.