Кими Райкконен объяснил решение уйти из Формулы-1
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Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен, выступающий за «Альфа Ромео», прокомментировал решение завершить карьеру. Ранее Райкконен объявил, что покинет чемпионат после сезона-2021.
Кими дал понять, что устал от напряжённого расписания.
«Я здесь уже очень долго выступаю. К счастью, могу сказать, что Формула-1 никогда не была моей жизнью. Она много требует, отнимает много времени. Но она никогда не была самой важной частью моей жизни.
Не хочу, чтобы у меня был какой-то график. В последние 18-19 лет он у меня всегда был. А я этого не хочу. Это одна из главных причин, почему мне захотелось заняться чем-то другим. Есть и другие занятия: семья, отвести детей в школу, в детский сад и так далее», — приводит его слова GrandPX.news.
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