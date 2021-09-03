Видео: круг по трассе Гран-при Нидерландов от первого лица

В «инстаграме» Формулы-1 выложили видео, в котором показано, что видит гонщик, пилотирующий автомобиль на трассе в Зандворте, где в ближайшие выходные состоится Гран-при Нидерландов. Этап Формулы-1 пройдёт в Зандворте впервые с 1985 года.

Видео снято на камеру, установленную в машине безопасности.

Права на видео принадлежат компании Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» Формулы-1.

Вот что написали болельщики в комментариях:

«О Иисус, этот «Астон» роскошно звучит».

«Удачи с обгонами».

«Трасса выглядит очень узкой. Надеюсь, обгоны не станут проблемой».

«Но нам не нужна вторая версия трассы в Монако...»

«И ни единого обгона тут не будет».

«Автомобиль безопасности звучит лучше, чем машины Ф-1».