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Хэмилтон стал лучшим в 1-й тренировке ГП Нидерландов, машину Феттеля эвакуировали полчаса

Хэмилтон стал лучшим в 1-й тренировке ГП Нидерландов, машину Феттеля эвакуировали полчаса
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.11,500. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,097 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».

Команды потеряли более получаса из-за того, что машину Себастьяна Феттеля («Астон Мартин»), на которой возникли проблемы с электрикой, на протяжении 37 минут не могли эвакуировать с трассы. Маршалы опасались прикасаться к автомобилю, опасаясь удара током.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место.

Гран-при Нидерландов. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,500
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,097
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,101
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,123
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,238
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,658
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,731
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,859
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,931
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,015
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,179
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,407
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,553
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,581
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,681
16. Серхио Перес («Ред Булл») +1,828
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,016
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,347
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +4,484
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

Формула-1 2021. Этап 13, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 1
03 сентября 2021, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:11.500
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.097
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.101
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