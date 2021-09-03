Хэмилтон стал лучшим в 1-й тренировке ГП Нидерландов, машину Феттеля эвакуировали полчаса

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.11,500. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,097 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».
Команды потеряли более получаса из-за того, что машину Себастьяна Феттеля («Астон Мартин»), на которой возникли проблемы с электрикой, на протяжении 37 минут не могли эвакуировать с трассы. Маршалы опасались прикасаться к автомобилю, опасаясь удара током.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место.
Гран-при Нидерландов. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,500
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,097
3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,101
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,123
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,238
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,658
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,731
8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,859
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,931
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,015
11. Ландо Норрис («Макларен») +1,179
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,407
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,553
14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,581
15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,681
16. Серхио Перес («Ред Булл») +1,828
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,016
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,347
19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +4,484
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.
- 3 сентября 2021
-
13:31
-
12:19
-
11:00
-
10:26
-
10:02
-
09:00
-
00:57
- 2 сентября 2021
-
23:48
-
22:49
-
21:59
-
21:07
-
19:47
-
18:56
-
17:55
-
16:01
-
15:30
-
15:16
-
15:15
-
14:45
-
14:00
-
13:12
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
00:57
-
00:02
- 1 сентября 2021
-
22:43
-
21:46
-
19:58
-
19:46
-
18:49
-
17:14
-
15:11
-
14:31