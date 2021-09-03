Хэмилтон стал лучшим в 1-й тренировке ГП Нидерландов, машину Феттеля эвакуировали полчаса

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.11,500. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,097 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».

Команды потеряли более получаса из-за того, что машину Себастьяна Феттеля («Астон Мартин»), на которой возникли проблемы с электрикой, на протяжении 37 минут не могли эвакуировать с трассы. Маршалы опасались прикасаться к автомобилю, опасаясь удара током.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 17-е место.

Гран-при Нидерландов. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.11,500

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,097

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,101

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,123

5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,238

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,658

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,731

8. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,859

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,931

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,015

11. Ландо Норрис («Макларен») +1,179

12. Николас Латифи («Уильямс») +1,407

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,553

14. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,581

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1,681

16. Серхио Перес («Ред Булл») +1,828

17. Никита Мазепин («Хаас») +2,016

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,347

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +4,484

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.