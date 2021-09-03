Стала известна причина долгой эвакуации машины Феттеля в первой тренировке ГП Нидерландов

Стало известно, почему маршалы более получаса не могли эвакуировать автомобиль Себастьяна Феттеля («Астон Мартин»), который остановился на трассе в первой тренировке Гран-при Нидерландов.

«В «Астон Мартин» сказали нам, что их системы показывали, что машина Феттеля на протяжении всего времени была безопасной (с точки зрения электрики. — Прим. «Чемпионата»). Однако маршал на трассе сообщил дирекции гонки, что она может быть небезопасной. Это и вызвало задержку. Во второй тренировке «Астон Мартин» установит на машину Феттеля старый мотор. Пока у него нет штрафа», — написал журналист Тобиас Грюнер в своём «твиттере».

Лучшее время в тренировке показал Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,097 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».