Гонщики «Феррари» — лучшие во 2-й практике ГП Нидерландов, у Хэмилтона и Мазепина проблемы

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.10,902. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс, уступивший 0,154 секунды. Замкнул тройку Эстебан Окон из «Альпин».
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») прекратил работу ещё в первой половине сессии, причиной остановки на трассе стала потеря мощности. Он занял 11-е место в протоколе.
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин вылетел в гравий во второй половине сессии и также досрочно закончил работу. Он занял 19-е место.
Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,902
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,154
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,172
4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,230
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,362
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,378
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,560
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,586
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,776
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,811
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,009
12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,044
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,194
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,234
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,255
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,304
17. Мик Шумахер («Хаас») +1,705
18. Николас Латифи («Уильямс») +1,708
19. Никита Мазепин («Хаас») +1,933
20. Джордж Расселл («Уильямс») +1,953
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