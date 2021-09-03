Гонщики «Феррари» — лучшие во 2-й практике ГП Нидерландов, у Хэмилтона и Мазепина проблемы

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.10,902. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс, уступивший 0,154 секунды. Замкнул тройку Эстебан Окон из «Альпин».

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») прекратил работу ещё в первой половине сессии, причиной остановки на трассе стала потеря мощности. Он занял 11-е место в протоколе.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин вылетел в гравий во второй половине сессии и также досрочно закончил работу. Он занял 19-е место.

Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,902

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,154

3. Эстебан Окон («Альпин») +0,172

4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,230

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,362

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,378

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,560

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,586

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,776

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,811

11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,009

12. Серхио Перес («Ред Булл») +1,044

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,194

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,234

15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,255

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,304

17. Мик Шумахер («Хаас») +1,705

18. Николас Латифи («Уильямс») +1,708

19. Никита Мазепин («Хаас») +1,933

20. Джордж Расселл («Уильямс») +1,953