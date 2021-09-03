Французский телеканал сообщил, что Албон подписал контракт на сезон-2022 с «Альфа Ромео»

Резервный гонщик «Ред Булл» Александер Албон подписал контракт с «Альфа Ромео», сообщает французский телеканал Canal+ со ссылкой на собственные источники. Таким образом, чемпион Формулы-Е Ник де Врис стал одним из основных кандидатов на потенциальную вакансию в «Уильямсе».



Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что на резервиста команды Александера Албона претендует «Альфа Ромео».



«Уильямсу» может понадобиться новый гонщик в случае ухода Джорджа Расселла в «Мерседес». «Альфа Ромео» также ищет пилотов, так как Кими Райкконен объявил об уходе из Формулы-1, а контракт с Антонио Джовинацци пока не подписан.



Ожидается, что напарником Албона в следующем сезоне может стать Валттери Боттас, если он покинет «Мерседес».