Российский гонщик Никита Мазепин прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.
«Было веселее, чем я ожидал. Когда я впервые проезжал бэнкинг в последнем повороте, я испытал то, чего раньше никогда не ощущал, это было довольно круто. Конечно, это новые для меня ощущения в Формуле-1. В целом день получился сложным. Я был доволен машиной в первой тренировке, а затем мы внесли некоторые изменения, которые не до конца оправдали наши ожидания, учитывая то, что состояние трассы стало лучше. Но мы изучили данные и с нетерпением ждём возможности испытать их в третьей тренировке», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба «Хааса».
По итогам первой тренировки Мазепин показал 17-е время, во второй — 19-е. Во втором сеансе свободных заездов Никита стал причиной появления красных флагов над трассой — он вылетел в гравий и застрял.
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