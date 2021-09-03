Хорнер рассказал, что «Мерседес» сопротивляется переходу Албона в «Уильямс»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что конкуренты «быков» из «Мерседеса» недовольны тем, что Александер Албон имеет хорошие шансы стать боевым пилотом «Уильямса» в сезоне-2022. Английская команда является клиентом «Мерседеса».
«Наша цель — чтобы мы видели, как он выступает за другую команду, а не проводит ещё один год на скамейке запасных. У него есть пара возможностей за пределами «Ред Булл», и я надеюсь, что он получит этот шанс. «Альфа» и «Уильямс» проявляют серьёзный интерес. Думаю, он отдаёт предпочтение «Уильямсу», но у него было уже четыре телефонных звонка, в которых ему говорили не идти туда — от команды, которая по соседству с нами. Я сказал ему игнорировать их.
Будет очень досадно, если из-за своей связи с «Ред Булл» пилот заплатит такую цену. Надеюсь, этот фактор не вступит в игру. Я очень надеюсь, что «Мерседес» не заблокирует его возможность в «Уильямсе». Но если он не сможет гоняться, то останется с нами в роли тестера и резервного пилота, потому что мы ценим его невероятно высоко», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
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