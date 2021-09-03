Отказавший мотор Хэмилтона был первым из трёх, используемых в этом сезоне

Журналист Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что на машине Льюиса Хэмилтона стояла первая силовая установка из трёх в момент его остановки на трассе во время второй тренировки Гран-при Нидерландов.



«Это была первая силовая установка, самая старая из тех, что есть у «Мерседеса“. Они не были готовы к подобному, так что ситуация не вселяет оптимизма. Однако если у этой ситуации и есть положительная черта, то она в том, что этот двигатель уже прошёл большую часть положенной дистанции. Однако это не меняет того факта, что Льюис потерял время на трассе», — цитирует Теда Кравица GPBlog.

По итогам второй тренировки Хэмилтон проехал всего три полных круга. Для сравнения, его напарник Валттери Боттас по итогам пятницы проехал 51 круг. Хэмилтон за две тренировки преодолел всего 20 кругов.