«Иногда такое нужно делать». Мазепин прокомментировал вылет в гравий

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал собственную ошибку во второй пятничной тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1. После вылета с трассы автомобиль Мазепина застрял в гравийной зоне вылета, из-за чего вторую сессию в Зандворте пришлось остановить красными флагами.



«Я напортачил, но, думаю, иногда такое нужно делать. Я уже давно не совершал экскурсию в гравий. Так что теперь знаю, каков голландский гравий. Многое изучено, теперь с нетерпением жду выезда на трассу в третьей тренировке.



Мы впереди «Уильямса»? Был немного этим удивлён. Думаю, мы осознаём, что в этом году они всегда сохраняли что-то в запасе. Мы тоже, но, вероятно, не настолько много», — приводит слова Мазепина GPFans.