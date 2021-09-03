Ферстаппен не смог показать результат во второй тренировке из-за Мазепина

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.
«Всё просто прекрасно — приятно чувствовать поддержку болельщиков на трибунах, трасса классная. Круг короткий и здесь много быстрых поворотов.
Результат не отражает нашу скорость. Я проехал быстрый круг на уже прикатанной резине, которая теряет эффективность уже после первого круга. Я улучшал время на втором быстром круге, но в этот момент развернуло Мазепина. Если бы не это — я бы показал лучшее время и разговор был бы совершенно другим. Всегда есть над чем работать, нам нужно кое в чём разобраться, чтобы прибавить завтра.
На длинных сериях всё прошло отлично, но с квалификационным темпом есть проблемы. Это важно, потому что стартовая позиция будет играть ключевую роль», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт команды.
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