Феттель не уверен, что у него есть контракт на сезон-2022

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не уверен, что у него есть контракт на следующий сезон с британской командой.



«Я не знаю, почему Райкконен решил уйти, мы ещё не поговорили. Я рад за Кими, он находится на более позднем этапе карьеры, чем я. Есть ли у меня контракт на сезон-2022? Думаю, что да. Я сейчас не особо слежу за рынком пилотов. Что касается моей позиции, то пока мне не о чем беспокоиться», — цитирует Феттеля GrandPX.news.



Феттель проводит первый сезон в составе команды «Астон Мартин». В 2021 году на счету Себастьяна Феттеля один подиум. Ещё одного подиума он лишился после дисквалификации на Гран-при Венгрии.

Ранее СМИ сообщали, что сроки контракта не прописаны в соглашении между пилотом и командой, а Себ имеет право на продление контракта на ежегодной основе.