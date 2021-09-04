Фанат Хэмилтона необычным образом поддержал Льюиса на Гран-при Нидерландов

Британский болельщик Льюиса Хэмилтона Ник Стил необычным образом поддержал своего любимого гонщика перед гонкой в Зандворте.
Фанат заказал в Нидерландах самолёт, к которому прикрепил баннер с надписью «Семикратный чемпион мира. Просто прелестно. #TeamLH». Этот самолёт пролетел над автодромом в Зандворте, где проходит Гран-при Нидерландов. Как сообщает The Sun, этот жест обошёлся фанату в $ 2,2 тыс.
«Это дерзкая возможность поддержать Хэмилтона в логове льва — на родине Макса Ферстаппена. Здесь мало наших болельщиков, гораздо больше голландцев, но, как говорит Льюис, «и всё-таки мы поднимемся», — цитирует Стила The Sun.
Тем не менее, по итогам пятничных тренировок необычная поддержка не помогла Хэмилтону — на его машине во второй тренировке отказал двигатель, из-за чего он смог проехать в пятницу лишь 20 кругов по новой для себя трассе.
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