Ник де Врис: я ближе к Формуле-1, чем когда-либо

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис прокомментировал слухи о своём возможном переходе в одну из команд Формулы-1 в сезоне-2022. Слухи связывают де Вриса с потенциальными вакансиями в «Уильямсе» и «Альфа Ромео».
«В спорте всегда что-то происходит, и редко о чём-то можно сказать конкретно. Особенно в мире автоспорта. Всё зависит от вашей работы. Я благодарен за возможности, которые у меня были, и за всё, что я могу и делаю в настоящий момент. Мне льстят слова Тото Вольфа. С другой стороны, я знаю, что мне просто нужно выполнять свою работу — а моя работа состоит в том, чтобы ездить так быстро, как это возможно. Это то, о чём я беспокоюсь. Что меня ждёт в будущем? Я пока не знаю.
Можно сказать, что я ближе к Формуле-1, чем когда-либо. Сейчас об этом много говорят, и слухи связывают меня с несколькими командами Формулы-1. Это хорошо, мне приятно видеть такой интерес в мой адрес. Однако это не беспокоит меня.
Идеального момента для перехода в Формулу-1 не бывает. Думаю, сейчас я на высоте, однако развитие никогда не прекращается. Будучи пилотом, ты должен прогрессировать каждый день — и я учусь день ото дня», — приводит слова де Вриса Motorsport.
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