Кими Райкконен пропустит Гран-при Нидерландов, у гонщика коронавирус

Финский гонщик команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен пропустит гран-при Нидерландов Формулы-1, сообщает пресс-служба «Альфа Ромео». Причиной этого стал положительный тест на коронавирус.



«После очередного раунда тестов, проведённого для Гран-при Нидерландов, у Кими Райкконена был выявлен коронавирус. У Кими нет никаких симптомов болезни, он находится в хорошем настроении. Кими немедленно оказался в изоляции в своём номере отеля. Команда желает Кими скорейшего выздоровления, — гласит сообщение пресс-службы команды в „твиттере“.



Напомним, ранее Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Райкконен стал первым гонщиком Формулы-1 в 2021 году, пропускающим этап из-за коронавируса.