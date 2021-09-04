Польский гонщик, резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена на Гран-при Нидерландов в составе команды, сообщает пресс-служба швейцарского коллектива. Ранее стало известно, что тест на коронавирус у финского пилота дал положительный результат.



Для Кубицы Гран-при Нидерландов станет первым полноценным этапом Формулы-1 с 2019 года, когда он выступал в составе «Уильямса».



Кубица подписал контракт резервного гонщика «Альфа Ромео» в 2020 году. В сезона 2021 года Кубица уже принимал участие в трёх пятничных тренировках — в Испании, Штирии и Венгрии.



Первой сессией уик-энда в Ниедрланадх для Кубицы станет третья тренировка, которая состоится сегодня, 4 сентября. Гонка Гран-при Нидерландов пройдёт 5 сентября.



Трасса в Зандворте принимает этап Формулы-1 впервые с 1985 года.