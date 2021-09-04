Ферстаппена вызвали к стюардам за обгон под красными флагами. Пилоту может грозить штраф

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за обгон под красными флагами во время второй тренировки Гран-при Нидерландов. Тренировка дважды прерывалась красными флагами — из-за поломки двигателя на машине Льюиса Хэмилтона и вылета Никиты Мазепина. Инцидент, который попал на карандаш к стюардам, произошёл именно в тот момент, когда Хэмилтон запарковал свой «Мерседес» на обочине — Ферстаппен находился на быстром круге и обогнал Лэнса Стролла.
Судя по видеозаписи с бортовой камеры на машине Ферстаппена, Стролл пропускал его, поскольку находился на круге возвращения в боксы, а Макс моментально отреагировал на появление красных флагов, однако не успел сбросить скорость достаточно, чтобы не обогнать канадца.
Ферстаппен встретится со стюардами в 11:45 мск.
- 4 сентября 2021
-
12:21
-
11:47
-
11:24
-
10:46
-
10:41
-
09:49
-
09:00
-
01:47
-
00:01
- 3 сентября 2021
-
22:55
-
21:47
-
21:17
-
20:49
-
20:46
-
20:39
-
19:55
-
19:35
-
18:56
-
17:26
-
17:01
-
16:12
-
16:09
-
15:36
-
15:11
-
14:25
-
13:31
-
12:19
-
11:00
-
10:26
-
10:02
-
09:00
-
00:57
- 2 сентября 2021
-
23:48
-
22:49
-
21:59