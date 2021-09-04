Ферстаппена вызвали к стюардам за обгон под красными флагами. Пилоту может грозить штраф

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был вызван к стюардам за обгон под красными флагами во время второй тренировки Гран-при Нидерландов. Тренировка дважды прерывалась красными флагами — из-за поломки двигателя на машине Льюиса Хэмилтона и вылета Никиты Мазепина. Инцидент, который попал на карандаш к стюардам, произошёл именно в тот момент, когда Хэмилтон запарковал свой «Мерседес» на обочине — Ферстаппен находился на быстром круге и обогнал Лэнса Стролла.

Судя по видеозаписи с бортовой камеры на машине Ферстаппена, Стролл пропускал его, поскольку находился на круге возвращения в боксы, а Макс моментально отреагировал на появление красных флагов, однако не успел сбросить скорость достаточно, чтобы не обогнать канадца.



Ферстаппен встретится со стюардами в 11:45 мск.