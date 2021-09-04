Руководитель «Уильямса» ушёл на самоизоляцию после ужина с Райкконеном

Руководитель «Уильямса» Йост Капито был вынужден самоизолироваться в своём номере отеля из-за положительного теста на коронавирус у пилота «Альфа Ромео» Кими Райкконена, сообщает в своём «твиттере» журналист Эндрю Бенсон.
Капито ужинал с Райкконеном в пятницу, 3 сентября, после тренировок. В связи с этим, согласно коронавирусным протоколам, Капито был вынужден уйти на самоизоляцию.
Напомним, ранее стало известно, что Кими Райкконен пропустит гран-при Нидерландов Формулы-1. его заменит польский гонщик, резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица.
Трасса в Зандворте принимает этап Формулы-1 впервые с 1985 года.
Напомним, ранее Кими Райкконен сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2021. Райкконен стал первым гонщиком Формулы-1 в 2021 году, пропускающим этап из-за коронавируса.
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